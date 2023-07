Nacon : RoboCop, Gollum Switch, Astérix, Crown Wars… L’éditeur fait le point sur les dates de ses futurs jeux

Le dernier bilan financier de l’éditeur est pour le moins exhaustif. Nacon a publié un long document de plus de 300 pages qui nous en apprend plus sur ses plans à venir pour cette année fiscale, notamment via un line-up couché noir sur blanc accompagné par de multiples révélations et des dates de sortie qui étaient jusqu’ici encore inconnues. On retiendra surtout le report de Test Drive Unlimited Solar Crown, mais on y découvre aussi les nouvelles dates de RoboCop: Rogue City, de la version Switch de Gollum, et bien d’autres.