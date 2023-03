Accueil > Actualités > The Lord of the Rings – Gollum : Un jeu Seigneur des Anneaux qui ne passera pas ? Notre preview vidéo

Après de multiples reports, The Lord of the Rings : Gollum a enfin calé sa date de sortie au mois de mai prochain. Une période qui ne lui sera sans doute pas très profitable étant donné l’avalanche de jeux très attendus pour cette période, même s’il peut compter sur l’aura de sa licence.

Nous avons pu essayer le jeu pendant une courte session afin d’avoir un aperçu de ce qu’il nous réserve, et on vous dit ici les points essentiels à retenir sur ce titre qui ne devrait malheureusement pas convaincre tout le monde, même chez les fans du Seigneur des Anneaux.

The Lord of the Rings : Gollum sera disponible le 25 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X, sachant une version Switch arrivera plus tard.