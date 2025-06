Le scénariste de Stray et l’acteur Dave Bautista s’associent pour créer un jeu d’infiltration, Cat Assassin

Chassassin’s Creed

On reste dans la thématique des chats avec ce Cat Assassin, qui est davantage une licence qu’un simple jeu (ce qui part déjà mal). On y suivra les aventures d’un félin anthropomorphe nommé Hugh dans un univers néo-noir (même si l’on nous promet une dose d’humour), qui devra démanteler cartels et autres organisations dangereuses dans une ville mal famée. Le jeu est décrit comme un titre qui mise sur l’infiltration, et qui puise ses influences chez Assassin’s Creed, Splinter Cell ou encore Sifu en plus de l’évident Stray. Ce projet serait visiblement confié à Titan1Studios, dont le travail est encore relativement inconnu à ce jour.

Un drôle de projet qui ne s’arrêtera donc pas à l’industrie du jeu vidéo selon GameRant, puisque Cat Assassin ira aussi s’exporter ailleurs via une série animée ou encore un film. Un projet somme toute ambitieux qui pourra sans doute compter sur la fortune de Dave Bautista, qui se dit très excité par cette nouvelle aventure.

On attend de voir si tout cela va vraiment prendre forme étant donné le studio en charge du projet et l’étonnante implication de l’acteur, qui a pourtant d’autres chats à fouetter.