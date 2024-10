Stray lancera son aventure féline en version physique le 19 novembre sur Nintendo Switch avec un petit bonus

Une version physique féline

On a beau être majoritairement team chien dans l’équipe, difficile de ne pas vous recommander la très chouette aventure chat-berpunk qu’est Stray. Sorti en 2022, le titre nous avait fait ronronner de plaisir avec son level-design remarquable, ses niveaux bien pensés et évidemment, sa proposition d’incarner un chat, pour le meilleur et pour le pire. Initialement sorti sur PC et PlayStation, le titre est ensuite paru sur Xbox, avant d’être annoncé sur Switch pour ce 19 novembre.

On savait qu’une mouture physique devait arriver sur la plateforme de Nintendo, comme ce fût déjà le cas pour les autres consoles. On sait maintenant qu’elle arrivera bien le même jour que la sortie numérique et qu’elle sera accompagnée de six cartes en couleurs, qui représentent divers personnages du jeu (comme le génial B-12). Les précommandes sont d’ailleurs lancées, sur Amazon, Cdiscount, Micromania et prochainement sur les autres boutiques.

Il faudra compter 39.99€ pour mettre la main dessus à son lancement et il est possible de réserver son exemplaire via les liens ci-dessous (qui soutiennent le site). Le titre est toujours disponible également sur PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series, tout comme nos différentes soluces.