Stray est disponible sur Nintendo Switch, déjà une promotion sur la version physique

Le félin sort ses griffes sur Switch

Sorti (déjà) il y a deux ans sur PC et PlayStation, Stray a ensuite fait son petit chemin sur les autres plateformes. Maintenant accessible un petit peu partout, il ne manquait que la Switch, qui elle aussi, voulait ronronner. Cela tombe bien, le titre est arrivé hier, ce 19 novembre, sur la plateforme de Nintendo, en numérique et en physique. Et bonne nouvelle, celle-ci affiche déjà une promotion sur Amazon et Leclerc.

Ainsi, au lieu du tarif conseillé de 39.99€, il est possible de se procurer la galette à 28.99€, qui regroupe la cartouche mais également six cartes du jeu. Notez que les autres versions physiques sont elles aussi toujours en promotion à 22.99€. Certes, c’est chouette mais elles affichaient déjà régulièrement un tarif bas, ce qui n’a donc probablement rien de surprenant pour les personnes l’ayant déjà récupéré à bas prix.

On rappelle que Stray est une production indépendante française qui a été très appréciée par la communauté et la presse (dont nous). On y suit un chat errant perdu et séparé de sa famille qui va essayer de rentrer chez lui à travers un jeu d’aventure jonché d’énigmes et de menaces. Un titre qui se termine en environ 5 heures de jeu, un peu plus du double pour tout voir. On vous avait proposé une soluce complète à l’époque.