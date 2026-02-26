Le RPG La Roue Du Temps serait-il déjà en péril ? Des licenciements semblent avoir lieu chez IWOT Studios

La routourne trop

Quelques semaines seulement après l’officialisation de ce jeu La Roue du Temps, la série d’Amazon a été annulée. Ce qui aurait donc pu être une belle stratégie cross-média s’est effondré en l’espace de quelques heures, et chez IWOT Studios, cette annulation a sans doute été accueillie avec beaucoup d’inquiétude.

Depuis, aucune nouvelle du projet, même si le studio semblait encore embaucher de nouvelles têtes le mois dernier. Des nouvelles personnes déjà sur le départ, si l’on en croit certaines d’entre elles via des messages postés sur LinkedIn, relayés par Gautoz du média Origami. On y voit par exemple Dany Aubut, recruté il y a pourtant quelques semaines, qui indique que le studio serait à court de budget :

« En raison de difficultés financières, l’entreprise dans laquelle je viens d’être embauché a malheureusement manqué de financement, et mon poste a été impacté dans le cadre d’un licenciement plus large. Bien que cela ne soit pas prévu, j’ai été vraiment impressionné par les talents que j’ai rencontrés là-bas pendant seulement 3 semaines et par ce que l’équipe avait accompli jusqu’à présent. »

Il ne serait donc pas le seul concerné par une mesure de licenciements, puisque David Leduc St-Arnaud, technical designer, indique quant à lui que IWOT Games Montréal aurait licencié la plupart de ses équipes, ne gardant qu’un noyau dur pour chercher de nouveaux partenaires :

« Comme certains d’entre vous l’ont peut-être vu aux infos ou chez mes collègues, IWOT Games Montréal a licencié la plupart de son personnel aujourd’hui. Après quelques mois incroyables à construire une démo incroyable, seule une équipe réduite reste pour tenter de lever des fonds pour le projet. »

Le studio lui-même ne semble pas encore communiquer sur le sujet, et le jeu La Roue du Temps ne serait donc pas encore annulé, le temps de voir si de nouveaux accords de financements peuvent être conclus.