Un RPG AAA en monde ouvert centré sur la saga La Roue du Temps est en préparation

Avec un vétéran de Warner Bros Games à la barre

En voyant qu’une adaptation de La Roue du Temps se préparait, on pouvait craindre à un énième jeu mobile dans la trempe de Game of Thrones: Kingsroad, dont le modèle économique n’est pas franchement séduisant. Il se pourrait cependant que ce jeu soit un peu plus ambitieux.

Variety rapporte aujourd’hui que iwot Studios (via sa nouvelle division jeu vidéo), qui développe déjà la série diffusée sur Amazon, est en train de produire un jeu La Roue du Temps qui est présenté comme un RPG en monde ouvert. Et avec un budget de AAA pour couronner le tout. Selon les informations du site, le projet devrait s’étaler sur trois années de production, et serait dirigé par Craig Alexander, qui est un vétéran de Warner Bros Games (qui a travaillé sur des jeux Seigneurs des Anneaux et Game of Thrones). Ce dernier déclare :

« Adapter une mythologie aussi légendaire en un RPG en monde ouvert est un défi rare et ambitieux. Cela exige une vision, une envergure et un environnement créatif dynamique, autant d’atouts que Montréal offre. Je suis ravi de diriger ce projet et de constituer une équipe de classe mondiale capable de rendre hommage à ce monde si apprécié. »

Rick Selvage, PDG de iwot Studios, déclare que le jeu adaptera l’entièreté du monde de cette saga, ce qui semble être un pari effectivement assez ambitieux pour une série aussi longue et aussi dense que celle de La Roue du Temps. Rendez-vous dans quelques années pour en savoir plus, si le projet parvient à avancer correctement.