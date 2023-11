Star Wars Knights of the Old Republic Remake : Embracer ne veut pas dire un mot sur l’état du jeu

Durant la présentation des derniers résultats financier du groupe, Lars Wingefors, PDG d’Embracer, n’a pas voulu répondre à la question d’un analyste portant sur l’état actuel de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, comme le rapporte le journaliste Stephen Tolito d’Axios :

Bien vu à lui. On pourra lui accorder ce sursaut de clairvoyance et de lucidité, à défaut du don de bien gérer ses équipes. Mais cette absence de commentaire est loin de rassurer celles et ceux qui attendent le jeu. Si celui-ci avançait de manière fluide chez Saber Interactive (qui a repris le flambeau après Aspyr), le PDG n’aurait pas manqué de le rappeler pour tenter de nous faire oublier les licenciements massifs au sein de l’entreprise. S’il n’a pas de nouvelles à donner, c’est probablement car le projet n’avance pas, ou pas assez pour qu’il puisse s’étaler sur le sujet.

De quoi nous laisser sceptiques, même si l’on attendra une vraie déclaration pour vraiment statuer sur l’état du projet.

During today's Embracer Group earnings presentation

Analyst: How are you feeling about the Star Wars: Knights of the Old Republic remake? I know it’s your favorite question

Lars Wingefors, CEO: I notice that anything I say to this becomes a headline, so that is my only comment

— Stephen Totilo (@stephentotilo) November 16, 2023