Housemarque : L’annonce liée à Returnal concernait finalement un artbook et un comics, pas de suite à l’horizon

On s’attendait à ce que le teaser publié amène à quelque chose d’un peu plus excitant, alors que l’annonce en elle-même reste belle. Returnal ne va pas avoir droit à une suite (en tout cas pas pour le moment), mais à un nouvel artbook qui sera publié par Dark Horse.

Pas encore d’images à se mettre sous la dent concernant ce recueil, contrairement au comics Returnal: Fallen Asteria, qui a été annoncé dans la foulée. Il s’agira d’une histoire répartie sur 88 pages qui sortira le 22 octobre prochain dans les librairies, sans doute anglophones dans un premier temps. Et pour mettre en avant cette adaptation, Housemarque a présenté le premier chapitre de ce récit sous la forme d’une vidéo d’animation, qui met en mouvement les cases du comics.

Un beau cadeau d’anniversaire pour les trois ans du titre, qui aurait sans doute été apprécié à sa juste valeur si le studio n’avait pas teasé l’annonce de manière aussi énigmatique.

Another year, another cycle.

The Third time around, extra loot is exposed with Dark Horse flair.

-Returnal: Fallen Asteria, Graphic Novel

-Returnal Artbook

-Fallen Asteria, Animated Adaptation https://t.co/Wa5bDhVl60

👩‍🚀 pic.twitter.com/D4uPNkHXRj

— Housemarque (@Housemarque) April 30, 2024