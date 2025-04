Returnal s’offre un patch PS5 Pro à l’occasion de son 4eme anniversaire

On retourne sur Returnal ?

À l’occasion du quatrième anniversaire de Returnal, Housemarque a publié une mise à jour optimisée pour la PS5 Pro, offrant une résolution jusqu’à 2,5 fois supérieure à celle de la version standard. Cette amélioration promet de fournir une expérience visuelle plus nette et détaillée pour les détenteurs de la PS5 Pro, sans pour autant introduire de nouveaux modes de performance ou d’options graphiques spécifiques. ​

Returnal PS5 Pro Enhanced Patch is Out Now!

— Housemarque (@Housemarque) April 30, 2025

Bien que les détails techniques précis de cette mise à jour n’aient pas été divulgués, on peut s’attendre à une image globalement plus claire et plus riche en détails. Il est à noter que cette mise à jour ne modifie pas la fréquence d’images, qui reste à 60 FPS, et n’ajoute pas de mode 120 FPS. ​

Par ailleurs, Housemarque travaille actuellement sur son prochain titre, Saros, annoncé lors du State of Play de février. Prévu pour 2026 sur PS5, ce jeu mettra en scène Rahul Kohli dans le rôle d’Arjun Devraj, un Enforcer Soltari déterminé à retrouver une personne disparue sur la planète Carcosa, plongée dans une éclipse inquiétante. Bien que Saros partage des éléments de gameplay avec Returnal, on rappelle que les deux jeux ne sont pas liés narrativement.