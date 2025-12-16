Tales of : les futurs remasters s’attaqueront à des épisodes bien plus anciens dès 2026

Tales of Destiny, Tales of Rebirth, Tales of Eternia… ?

À l’occasion d’une vidéo célébrant les 30 ans de la série Tales of (via Automaton), Yusuke Tomizawa, producteur général de la franchise chez Bandai Namco Entertainment, a évoqué l’avenir du « Tales Remastered Project ». Après avoir remercié les joueurs pour trois décennies de fidélité, il a confirmé que les prochains remasters s’orienteront vers des épisodes bien plus anciens de la saga, à partir de 2026.

Lancé en octobre 2024, cette série de remasters vise à remettre en avant d’anciens opus sur les plateformes actuelles. Dans les faits, Bandai Namco a jusqu’ici privilégié des titres sortis dans les années 2000 et 2010 :

Tales of Graces f Remastered : sorti en janvier 2025

Tales of Xillia Remastered : lancé en octobre 2025

Tales of Berseria Remastered : attendu pour le 27 février 2026

Ces jeux correspondent respectivement aux douzième, treizième et seizième épisodes principaux, ce qui explique pourquoi certains fans espéraient un retour plus marqué vers les origines de la série. C’est justement ce que Yusuke Tomizawa a confirmé, à savoir que les prochains remasters viseront des épisodes bien plus anciens. Sans citer de titres précis, on comprend que des jeux comme Tales of Phantasia (premier opus de la saga), Tales Destiny 1 & 2 ou Tales of Rebirth pourraient logiquement bénéficier de ce traitement.

Le producteur a toutefois rappelé que l’ordre chronologique ne sera pas nécessairement respecté. Le choix des jeux dépendra avant tout de critères techniques, comme la disponibilité du code source (souvent perdu lorsque cela concerne de très vieux jeux) et la faisabilité du projet. Enfin, Tomizawa a également réaffirmé qu’un nouvel épisode principal de Tales of est bien en développement, comme évoqué lors d’interviews précédentes. Il a néanmoins insisté sur le fait que le développement de jeux est aujourd’hui bien plus long qu’auparavant, et appellent les fans à faire preuve de patience.