Le premier Splitgate va finalement survire malgré l’arrêt de ses serveurs, motivé par le mouvement Stop Killing Games

Une solution de secours pour ne pas perdre l’accès au jeu

L’échec de Splitgate 2 est tel que 1047 Games avait été contraint d’annoncer l’arrêt des serveurs de Splitgate premier du nom, ce qui n’avait pas du tout plu à la communauté qui avait investi pas mal d’heures dans le jeu. Soucieux de ne pas fâcher le public après tant de déconvenues, le studio a donc opté pour la solution du P2P. Une mécanique qui permet de se passer de serveurs traditionnels, dans la mesure où la personne qui accueillera et lancera une partie fera figure de serveur :

« Un joueur hébergera une partie et jouera le rôle de serveur. Les autres joueurs pourront la consulter dans le navigateur de serveur et la rejoindre. Si l’hôte a enregistré des cartes personnalisées, celles-ci seront jouables dans le salon. »

Dès le 29 août, date de fin des serveurs standards, c’est donc via cette solution qu’il sera toujours possible de jouer à Splitgate. Vous conserverez ici toute votre progression, vos items et récompenses cosmétiques, en sachant que ces derniers seront rendus disponibles pour tout le monde. Le cross-play sera toujours activé entre le PC et les consoles. Le classement mondial ne sera plus accessible, au même titre que le Battle Pass et le système anti-triche.

1047 Games dit ne plus pouvoir alimenter l’infrastructure des serveurs du premier jeu, mais a vu tous les commentaires de sa communauté. Notamment ceux autour de Stop Killing Games, qui est ici cité directement sur le post Steam :

« Vous avez investi du temps, de l’énergie et de la passion dans le Splitgate original, qui méritent d’être préservés. Notre communauté est tout pour nous. Même si nous ne pouvons pas maintenir l’infrastructure en ligne dans son intégralité indéfiniment, nous pouvons garantir la pérennité du jeu pour tous ceux qui souhaitent continuer à y jouer. Nous avons assisté à de nombreuses discussions sur le mouvement #StopKillingGames et compatissons avec les joueurs qui perdent l’accès à leurs jeux préférés. Nous ne voulons absolument pas que notre communauté perde l’accès aux siens. »

Reste maintenant à régler les soucis autour de Splitgate 2, qui est le chantier principal de 1047 Games, afin que celui-ci ne ferme pas ses serveurs dans les prochains mois.