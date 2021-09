Splitgate : Le studio annonce avoir effectué une levée de fonds de 100 millions de dollars

Succès fulgurant et quelque peu surprenant de cette année, Splitgate est désormais l’un des titres multijoueur les plus joués du moment, alors qu’il n’est pas encore disponible dans sa version finale. Face à un tel succès, qui a pris de court les développeurs eux-mêmes, le studio 1047 Games avait décidé de conserver le jeu en bêta avec la mise en place d’une saison 0, et on apprend maintenant qu’une levée de fonds a permis de récolter une somme astronomique pour le jeu.

Le portail vers la réussite

100 millions de dollars. C’est bien la somme qui a été allouée à 1047 Games grâce à une nouvelle levée de fonds de plusieurs investisseurs afin de garantir le futur de Splitgate, ce qui fait monter l’investissement global autour du jeu à 120 millions de dollars. Une somme considérable que le jeu doit à son succès fulgurant, puisqu’il avait réussi à atteindre les 10 millions de téléchargements en moins de 30 jours.

Le free-to-play a désormais un avenir tout tracé devant lui, avec plus de moyens que jamais. On imagine que le studio peut désormais s’agrandir et offrir un lancement plus propre qu’espéré avec la première vraie saison du jeu, qui n’est pas encore datée.