Splitgate : Le studio annonce la fin du développement et travaille sur un nouveau projet

Splitgate, ce fameux FPS compétitif hybride entre Halo et Portal sorti en accès anticipé en 2019, va subir une dernière mise à jour avant que l’équipe de développement passe à autre chose. En effet, dans un communiqué officiel de 1047 Games, les développeurs précisent que ce sera la dernière mise à jour du jeu, tout en évoquant l’avenir du studio.

De nombreux remerciements et un nouveau projet

Important announcement from 1047 Games about the future of Splitgate: pic.twitter.com/5E0YG1DWQm — Splitgate (@Splitgate) September 2, 2022

En l’occurrence, cette mise à jour sera un Battle Pass qui sera disponible dès le 15 septembre prochain, et il sera même gratuit. Un geste pour remercier les fans et les joueurs et joueuses du jeu pour leur fidélité. Un communiqué sincère de la part de 1047 Games, bourré de remerciements pour le soutien que le studio a reçu. Avec plus de 18 millions de joueurs au lancement du jeu, cela lui a peut-être permis d’entrevoir de nouveaux horizons plus ambitieux ?

En effet, l’équipe du studio avoue avoir eu une longue réflexion concernant Splitgate. Fallait-il continuer les mises à jour ou passer à un nouveau shooter ? Et c’est bien la dernière option que 1047 Games a choisi, préférant évoluer en se focalisant de nouveaux objectifs, plutôt que de continuer à faire vivre continuellement un jeu déjà existant. Cependant, Splitgate restera en ligne après le 15 septembre, mais n’aura plus de nouveau contenu.

On n’en sait pas plus sur ce fameux projet, si ce n’est qu’il tournera sous Unreal Engine 5, qu’il sera gratuit, et qu’il inclura aussi des portails. Une décision qui fera certainement débat, et que le studio va devoir apprendre à gérer pour espérer obtenir un succès similaire au lancement du nouveau projet.