Le PlayStation Portal se met à jour et améliore son interface pour le jeu en streaming

Encore limité par son concept même, le PlayStation Portal se bonifie avec le temps et l’arrivée de mises à jour salvatrice. L’année dernière, celle permettant de jouer à des jeux PS5 en cloud (pour les membres PS Plus Premium) sans avoir besoin de PS5 a été bien accueillie, et c’est sur cette lancée que Sony veut continuer d’améliorer son accessoire de luxe. Une nouvelle mise à jour est aujourd’hui présentée pour améliorer l’expérience, avec quelques nouvelles fonctionnalités au programme.