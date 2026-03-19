Le PlayStation Network va visiblement changer de nom en septembre d’après un mail envoyé en interne

PlayStation Rework

L’information nous provient d’Insider Gaming qui a vu passer un mail envoyé par PlayStation à destination de ses équipes en internes : le PlayStation Network, ou PSN, c’est bientôt terminé. Attention, l’évolution qu’il va subir ne concerne que son branding, d’après le contenu du mail :

Nous souhaitons vous informer que Sony Interactive Entertainement (SIE) a décidé de retirer progressivement les termes « PlayStation Network » et « PSN » de sa plateforme afin de mieux refléter l’étendue de ses services numériques en constante évolution. Les changements à venir sont purement visuels et n’apporteront aucune modification de nos offres d’ordre technique.

Concrètement, pour les joueuses et joueurs, rien ne va changer, il va juste falloir s’habituer à ce qu’à partir de septembre 2026, les noms changent :

Pour simplifier et unifier notre image de marque, les termes « PlayStation Network » et « PSN » disparaîtront progressivement de tous les supports SIE d’ici septembre 2026. Toutes les fonctionnalités actuellement associées au PSN, y compris les fonctionnalités principales telles que les amis, le multijoueur et les trophées, resteront disponibles pour les joueurs. Vous serez avertis à l’avance de ces changements, en même temps que la mise à jour de la Technical Requirements Checklist (TRC) à l’automne 2026.

Au passage, la TRC est en gros un ensemble de tests qu’un jeu doit passer afin de pouvoir être commercialisé sur la plateforme voulue (ici, l’écosystème PlayStation). La dernière partie du mail concerne justement les développeurs et développeuses en leur demandant de veiller à ce que toute mention au PSN soit retirée à l’avenir.

On ne sait pas vraiment si le changement de nom s’imposait, sans avoir une vague idée du nouveau, et on est d’ailleurs prêts à lire vos meilleures propositions. En attendant, si ça pouvait symboliquement nous éloigner définitivement des pannes intempestives, on prend.