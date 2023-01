Le MMO Broken Ranks fête son premier anniversaire et revient sur les apports de l’année en vidéo

Le MMO Polonais Broken Ranks fête son premier anniversaire et à l’occasion de cet évènement, le studio Whitemoon revient en vidéo sur une année riche en contenu. Les dévelloppeurs partagent également quelques statistiques tout en teasant de nouvelles activités pour le jeu afin de célébrer tout ça.

Le MMO au tour par tour souffle sa première bougie

Nous vous l’avions présenté l’année dernière peu de temps après sa sortie, Broken Ranks est un MMO assez particulier qui propose notamment une vue isométrique et des combats au tour par tour un peu à la manière d’un Might & Magic. Le titre fête aujourd’hui sa première année d’existence même si son univers est bien plus étendu puisqu’il reprend plus ou moins les fondations de leur précédent jeu, Pride of Taern.

Le studio Whitemoon revient sur les ajouts majeurs de l’année comme les tournois, le nouveau système de PVP, les bases de guildes et sans oublier le contenu propre au jeu avec des donjons et des boss supplémentaires. Comme le souligne le fondateur du studio, Krzysztof Danilewic, d’autres surprises sont attendues :

« Nous ne célébrerons probablement pas l’évènement toute la nuit, mais cela ne signifie pas que les joueurs n’auront rien à faire. Nous avons préparé de nombreuses activités qui permettront à nos Taerniens d’acquérir des objets, de l’or et du platine. De plus, il y a l’accès à un compte premium pour tout le monde. Quoi d’autre ? Nos joueurs sont très intéressés par diverses statistiques, nous avons donc beaucoup de données de l’année dernière à montrer. Amusez-vous ! »

En marge de cette anniversaire, Whitemoon a également annoncé les futures nouveautés qui viendront avec la prochaine mise à jour. Nous aurons donc des modifications au niveau des équipements, de nouveaux paramètres de difficulté pour les instances 2.0 ou encore une nouvelle instance pour les joueurs de haut niveau (120-140).

Broken Ranks est disponible sur PC et sortira bientôt sur iOS, Android et macOS.