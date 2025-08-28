Le mignon The Lonesome Guild sortira en octobre et a droit à une nouvelle bande-annonce

Une bande-annonce pas si mignonne finalement

On a tendance à se rappeler The Lonesome Guild pour la bouille adorable de ces héros, mais il est vrai que ce n’est pas du tout ce que met en avant la nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui. Bien au contraire, elle nous présente un univers plus sombre qu’on ne pourrait le croire, où un fantôme devra trouver de compagnons pour renverser le mal qui ronge le monde d’Etere.

Une nouvelle vidéo qui met aussi un point d’honneur à nous présenter la date de sortie du jeu. Comme prévu, The Lonesome Guild arrivera bien cet automne, le 23 octobre prochain sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce The Lonesome Guild, vous pouvez consulter notre interview de Luca Cafasso, producteur au sein du studio Tiny Bull, que l’on a pu interroger lors de notre dernière édition de l’AG French Direct. Une démo est toujours disponible sur Steam.