Le lancement de MindsEye a été si catastrophique qu’IO Interactive pourrait arrêter de jouer le rôle d’éditeur

Un dommage collatéral de plus pour MindsEye

Avec IOI Partners, IO Interactive avait pour but d’aider des studios plus petits en remplissant le rôle d’éditeur, maintenant que le studio vole en solo et édite lui-même ses propres eux, à l’image du prochain 007: First Light. Mais ça, c’était avant MindsEye. Interrogé chez IGN sur la réception de ce jeu, le PDG du studio derrière les jeux Hitman, Hakan Abrak, reconnait que la réception critique n’était pas celle envisagée :

« Eh bien, c’était vraiment difficile, n’est-ce pas ? L’accueil a été compliqué. Ce n’était pas ce qu’ils espéraient, et ce que nous, chez IOI Partners, n’espérions pas non plus. Ils travaillent dur pour renverser la situation et regagner la confiance des joueurs, et ils ont un potentiel énorme et du contenu sur lequel ils travaillent. J’espère donc qu’ils y parviendront à l’avenir. »

Chose à laquelle personne ne semble croire aujourd’hui, surtout après les licenciements survenus. L’échec a même tellement été spectaculaire qu’il a refroidi l’envie d’IO Interactive de publier d’autres jeux de la sorte :

« IO Interactive publiera ses propres jeux en interne. Pour IOI Partners ? Cela reste à voir. »

Une position compréhensible tant l’échec de MindsEye a aussi nuit à l’image d’IO interactive, surtout au début de l’été lors d’une conférence commune entre les jeux du studio et celui de Build A Rocket Boy. Et IO Interactive souhaite clairement ne pas revivre tout cela.