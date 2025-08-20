Le JRPG français Lost Hellden sort de l’ombre pour nous montrer de bien belles images de gameplay

Un prochain temps fort du JRPG ?

Rappelez-vous, le chemin de Lost Hellden l’avait mené à notre édition 2024 de l’AG French Direct, avec une séquence de gameplay commentée par Julien Bourgeois, réalisateur sur le jeu et cofondateur d’Artisan Studios. Un peu plus d’an plus tard, donc, le revoici à l’occasion d’un trailer de gameplay qui donne toujours autant envie.

Qu’il s’agisse des superbes décors en plans fixes et semi-fixes, le rappel du renfort de Hitoshi Sakimoto à la musique et de Takeshi Oga à l’illustration ou encore les combats entre tour par tour et temps réel, Lost Hellden nous refait la démonstration de tout ce qui fait qu’on s’intéresse à lui.

On aperçoit également des menus montrant très brièvement la mécanique de job et ses arbres de compétences, de quoi nous donner le vertige quant au développement de Cyphel et ses amis.

Pas de mise à jour officielle quant à la date de sortie de Lost Hellden, mais la confusion est permise. Techniquement toujours attendu pour 2025, tandis que Kwalee Gaming nous dit « pour bientôt », la page Steam indique 2026. Pour les plateformes, ça ne bouge pas, le JRPG débarquera sur PC (via Steam, Epic et GOG), PS5, Xbox Series, PS4 et Switch.