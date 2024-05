Lost Hellden dévoile en exclusivité pour l’AG French Direct un extrait de son gameplay à travers un trailer commenté

Le système de combat présenté en vidéo

Si nous avons déjà pu vous parler de l’histoire du jeu, ainsi que des grands noms japonais accompagnant le développement, le focus est donc effectué aujourd’hui sur une des pièces maîtresses d’un JRPG : son système de combat.

Là où Astria Ascending faisait dans le tour par tour pur et dur, Lost Hellden opte pour un système de combat découpé en deux phases, une offensive et une défensive, afin de créer un équilibre entre stratégie et dynamisme.

La phase offensive, ou d’action, vous permet d’agir très librement face à vos ennemis. Vous disposez d’un certain nombre de points d’action qui réduit plus ou moins selon ce que vous décidez de faire. Chaque combattant dont vous disposez durant le combat possède ses propres points d’action. À vous de jongler entre eux et d’optimiser leurs actions avant qu’elles ne soient toutes épuisées, signe que la prochaine phase peut démarrer.

Et vous l’aurez peut-être deviné, cette deuxième phase est donc défensive. Aussi appelée phase de réaction, elle permet aux ennemis de lancer leurs attaques. Heureusement, vous pouvez bouger et tenter d’esquiver ou de parer les attaques adverses. Si vous vous y prenez bien, il est possible de lancer des contre-attaques. Au terme de cette phase, on repasse à la première et le cycle recommence jusqu’au terme du combat.

Un autre signe caractéristique du gameplay combat devrait ravir les fans du système de Choc de Final Fantasy VII Rebirth, puisque Lost Hellden adopte une mécanique similaire, appelée Pression. En se concentrant sur les faiblesses de l’ennemi, une jauge de Pression augmente. Et, une fois pleine, l’ennemi en question devient vulnérable et reçoit encore plus de dégâts qu’en temps normal.

Là où ça devient encore plus intéressant, c’est qu’en réussissant à mettre sous Pression tous les ennemis, vous bénéficiez d’une phase d’action bonus. Voilà donc une mécanique intéressante à maîtriser dans un système de combat qui s’annonce plutôt plaisant, au service d’une aventure dont on apprécie déjà la patte artistique.

Lost Hellden est attendu pour 2025 sur PS5, Xbox Series, Switch, PS4 et PC via Steam, GOG et Epic. N’hésitez pas à wishlister le jeu sur la page Steam.