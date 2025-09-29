Le joli RPG Threads of Time se dévoile un peu plus dans une nouvelle vidéo pour le Tokyo Game Show

Le meilleur du voyage dans le temps

Et cette fois encore, Threads of Time se démarque du lot avec des visuels qui offrent une bouffée de nostalgie tout en restant très modernes, ce que l’on doit à un mix entre l’aspect 2,5D du jeu et l’utilisation du moteur Unreal Engine 5.

Inspiré entre autres par Chrono Trigger, le jeu nous plongera dans plusieurs époques aux styles différents, comme on peut le voir dans cette nouvelle vidéo de gameplay qui nous fait voyager à travers le Temps. On y remarque également la présence d’un personnage inédit en la personne de Rin, ninja qui va s’allier avec le reste de cette troupe très hétéroclite, ainsi que d’autres périodes historiques comme une ville très cyberpunk.

Malgré cette nouvelle apparition, Thread of Time n’a toujours pas de date de sortie visée. On sait simplement que le jeu est prévu sur PC ainsi que sur Xbox Series.