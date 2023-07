Le jeu mobile Persona 5: The Phantom X refait parler de lui avec une présentation de gameplay

On ne sait plus vraiment où donner de la tête avec tous les spin-offs de Persona 5 qui se multiplient. Si l’on aura bien droit à Persona 5 Tactica en fin d’année, on sera privés de Persona 5: The Phantom X, un jeu mobile annoncé il y a quelques mois, qui est pour le moment réservé au marché chinois. Le titre de Perfect World Games et de Black Wings Game Studio était présent durant la TapTap Game Conférence 2023 afin d’illustrer à nouveau son gameplay en vidéo, histoire de nous montrer à quel point il sera similaire avec le RPG d’Atlus.