Sega réfléchit à rendre le jeu mobile Persona 5: The Phantom X accessible dans le monde entier

La version PC de God of War Ragnarok pourrait être annoncée d’ici quelques jours

Le party-game Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board! sortira aussi sur PC et les consoles PlayStation et Xbox

Gundam Breaker 4 débarque cet été sur PC et consoles

Sea of Thieves est le jeu le plus vendu sur le PlayStation Store en Europe durant le mois d’avril

Un troisième jeu Jurassic World verra le jour avant fin mars 2026 chez Frontier Developments

The Rogue Prince of Persia est retardé de quelques jours à cause du lancement surprise de Hades II

Microsoft va lancer son store mobile Xbox dans le courant du mois de juillet

On a joué à Laysara: Summit Kingdom : Un accès anticipé aussi frustrant que prometteur pour le city-builder montagnard ?

Asus annonce sa Rog Ally X, une nouvelle version de sa console portable qui améliorera l’autonomie

Xbox : Sarah Bond tente de répondre (maladroitement) à l’interrogation autour de la fermeture des studios chez Bethesda

Animal Well sort aujourd’hui et se présente déjà comme l’un des jeux indépendants à ne pas manquer cette année

Marvel Rivals : Une fuite semble dévoiler la liste entière de tous les personnages jouables dans le shooter free-to-play

Soulmask : Le jeu de survie MMO en monde ouvert a une date de sortie assez proche pour son accès anticipé

On a joué à Killer Klowns From Outer Space: The Game : Le nouveau jeu multi d’Illfonic fait-il bien le clown ?

Nintendo va mettre fin au partage d’images via Twitter (X) sur sa Switch dès le mois prochain

Master Detective Archives: Rain Code Plus sortira finalement le 1er octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series

Test Logitech G PRO X 60 – Un clavier 60% ultra personnalisable

Reynatis : L’Action-RPG sortira chez nous le 27 septembre et aura un crossover avec le jeu NEO: The World Ends With You

Suicide Squad: Kill the Justice League est décrit comme une déception par Warner Bros et a contribué à de lourdes pertes

Capcom affiche de nouveaux résultats records avec Resident Evil 4 et Dragon’s Dogma 2

Test Little Kitty, Big City – Une sympathique aventure un peu trop courte

Test Sker Ritual – Un air de Call of Duty Zombies, avec moins de budget