Persona 5: The Phantom X, le spin-off free-to-play d’Atlus, débarquera chez nous le 26 juin

Le gacha Persona 5 arrive enfin

Vous avez aimé la sauce Omega Force avec Strikers, testé la déclinaison Tactica et poussé la chansonnette sur Dancing in Starlight ? Alors vous n’aurez plus qu’à vous lancer dans Persona 5: The Phantom X. La version free-to-play RPG gacha du cinquième épisode de la licence d’Atlus, concoctée par Black Wings Game Studio arrive bientôt en France après une première année écoulée exclusivement sur le marché asiatique.

Prenez toutes les mécaniques du genre et greffez-y la délicieuse enveloppe Persona 5 et vous avez une idée sur quoi attendre du jeu. Des combats au tour par tour, des dialogues et de l’exploration seront à retrouver, rythmés par une histoire originale à suivre au milieu des missions quotidiennes, des tas de défis et de jauges à compléter, et d’une foultitude de skins et personnages à récupérer via une loterie.

L’arrivée de Persona 5: The Phantom X s’effectuera le 26 juin sur iOS, Android, mais aussi PC via Steam.