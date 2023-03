Persona 5: The Phantom X s’annonce sur mobiles chinois

Persona 5: The Phantom X refait surface près de deux ans après son teasing sous le nom de Code Name: X. Pour rappel, il s’agissait d’un jeu mobile ressemblant fortement à Persona 5, adapté d’une mystérieuse licence à succès et qui avait le nom du JRPG en binaire dans sa vidéo et des « p5 » dans les fichiers de son site officiel. L’annonce du jour n’est donc pas la plus grande des surprises mais on peut enfin voir du gameplay.

Persona 5: The Phantom X pourra bien être désinstallé lui

On se demandait un peu quelle tournure pourrait prendre un jeu Persona 5 sur iOS et Android et il faut avouer que l’on ne s’attendait pas à voir un jeu qui reprendrait aussi fidèlement tous les aspects du jeu original que ce soit dans les combats et l’exploration de palais comme dans la gestion de la vie quotidienne d’un lycéen entre ses cours, ses petits jobs et autres loisirs.

Cela ressemble tellement à un Persona classique qu’on pourrait presque se poser la question du modèle économique tant un jeu de ce genre ne semble pas adapté au free-to-play. L’éditeur Perfect World Games précise bien que l’application sera gratuite avec des achats intégrés mais pour l’instant aucun signe clair de gacha.

Peut-être le premier jeu mobile sans collab Persona 5 ?

Le jeu se déroulera à Tokyo, dans l’univers de Persona 5 (sans que ce soit forcément canonique). Et cette fois-ci, le bon vieux Igor occupera une Chambre de Velours (Velvet Room) aquatique. Il chargera notre héros et ses amis de corriger un problème qui semble être à l’opposé du jeu original puisque les gens n’ont plus assez de désirs.

Lors de leurs aventures, ils seront épaulés non pas par un chat-bus mais par un hibou capable de se transformer en petite voiture. En plus d’Igor et des différents Persona, on peut repérer deux autres têtes connues dans les vidéos, celle d’Iwai le vendeur d’armes airsoft qui reprendra du service pour fournir de l’équipement, mais aussi forcément celle de Joker à la toute fin. Il s’invite dans tous les jeux mobiles du monde, ce n’était pas pour louper celui-là…

Et c’est maintenant qu’on donne la mauvaise nouvelle

Le projet est bien supervisé par P-Studio avec même quelques designs de Shigenori Soejima mais on retrouve Black Wings Game Studio dont il s’agit, à notre connaissance, du premier projet. C’est une équipe de Perfect World Games, un peu comme Hotta Studio et son Tower of Fantasy. Donc si Perfect World est plutôt réticent à sortir ses jeux en dehors de Chine, tout espoir n’est pas perdu.

Car oui, on nous prévient que le Persona 5: The Phantom X a été pensé spécifiquement pour le public chinois et que pour l’instant, le jeu ne donne aucun signe d’une sortie internationale à l’avenir. En attendant d’en savoir plus, le jeu aura droit à une session de playtests à partir du 29 mars donc on devrait pouvoir en voir plus à défaut de pouvoir y toucher un jour…