Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille ressortent sur Switch, mais à prix coûtant

Replonger dans vos souvenirs a un prix

Ces deux épisodes cultes de la saga Pokémon reviendront très prochainement sur Nintendo Switch, mais ne vous attendez à rien d’autre qu’un simple portage. Il s’agit des mêmes jeux, simplement transposés sur Switch sans autre amélioration notable. Pour rappel, Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sont des versions remaniées des premiers jeux Pokémon, et sont initialement sortis en 2004 sur Game Boy Advance (donc avec de la couleur).

Et si on aurait pu croire que Nintendo aurait eu la bonne idée d’inclure ces deux épisodes dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, ce n’est pas le cas. Pour vous les procurer, il faudra débourser la somme de 19,99 €. Chacun. Ce qui est tout de même cher payé pour des jeux qui ont plus de deux décennies dans les jambes, mais que voulez-vous, c’est Pokémon, et la nostalgie a un prix.

Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille seront tous les deux disponibles dès le 27 février prochain sur l’eShop de la Switch (et déjà disponibles en précommande), date à laquelle tout le monde s’attend à voir débarquer un Pokémon Presents, étant donné qu’il s’agira du Pokémon Day.