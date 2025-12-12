Le jeu de Bad Robot Games se nomme 4:LOOP, un roguelike shooter coopératif jusqu’à 4 personnes

Échouez. Pour sauver le monde.

Dans un premier trailer dévoilé durant la conférence, on apprend que 4:LOOP prendra la forme d’un shooter tactique en coopération jusqu’à 4 joueurs et joueuses avec un aspect roguelike puisque tout son intérêt réside en une rejouabilité infinie et autant d’opportunités de créer une équipe qui tiendra le choc contre un monde qui semble extrêmement hostile où interviennent des extraterrestres. Les erreurs et la mort semblent faire partie de l’expérience, dans le but ultime de sauver le monde, rien que ça, en apprenant à chaque tentative de nouveaux détails sur ce monde.

Sur le blog de PlayStation, on apprend que le but du jeu est « d’attirer l’attention d’un Vaisseau-Mère en perturbant l’exploitation minière mondiale des extraterrestres, puis de la détruire d’une manière ou d’une autre ». À chaque mission réussie, vous pourrez faire des choix dans le but d’améliorer votre équipement qui vous aidera à survivre au combat épique de boss à la fin de chaque acte, avec trois actes au total.

Cela fait au moins quatre ans que le projet est sur les rails, avec des environnements bien plus ouverts que dans Left 4 Dead de même que la possibilité de porter un ami au sol par exemple. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour tenter de participer aux PlayTests. Le jeu ne possède pas encore de date de sortie mais est prévu sur PC et, bien évidemment, PS5 vu le partenariat d’édition avec Sony Interactive Entertainment.