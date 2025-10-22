Le FPS en noir et blanc MOUSE: P.I. for Hire prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026

Une nouvelle annonce prévue demain

Arrivé fin octobre, il faut s’attendre à ce que beaucoup de jeux initialement prévus pour 2025, mais sans date de sortie fixe, soient repoussés à 2026. Et c’est ce qui arrive à MOUSE: P.I. for Hire, malgré la promesse de PlaySide Publishing et Fumi Games qui espéraient pouvoir sortir le jeu cette année. Les plans ont été modifiés, et le jeu est maintenant calé pour une sortie début 2026. Fumi Games estime avoir besoin d’un peu plus de temps pour mieux répondre aux attentes du public.

Si le studio et l’éditeur ne donnent pas de date plus précise pour le moment, ce n’est qu’une question de jours, voire d’heures. Le jeu sera en effet au programme du Galaxies Gaming Showcase, une émission qui aura lieu demain, le 23 octobre. C’est là que l’on reverra MOUSE: P.I. for Hire, avec une nouvelle vidéo de gameplay, mais aussi l’annonce d’une date de sortie a priori définitive.

MOUSE: P.I. for Hire est prévu sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.