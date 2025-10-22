Le FPS en noir et blanc MOUSE: P.I. for Hire prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026

Il nous a tapé dans l’œil dès sa première apparition et continue de nous séduire à chaque vidéo à son sujet. Il faut dire que MOUSE: P.I. for Hire n’est pas un FPS comme les autres, ce qu’il doit à une direction artistique étonnante pour le genre, qui s’inspire de vieux cartoons, Mickey en tête. On croisait les doigts pour y jouer dès cette année, mais sans grande surprise, il faudra patienter jusqu’en 2026.

Jaquette de MOUSE: P.I. For Hire
MOUSE: P.I. For Hire
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one

Date de sortie : N/C

