Layers of Fear 3 est annoncé par Bloober Team, sans évoquer ni date ni plateforme

Retour à la licence majeure de Bloober Team

Dès le départ, beaucoup ont rapidement fait le rapprochement avec un éventuel remake de Rule of Rose, vu que la rose représentait le symbole principal du teasing lancé par Bloober Team. Les espoirs ont cependant été rapidement éteints en amont et il n’aura donc pas fallu chercher très loin puisque nous parlons en réalité d’un Layers of Fear 3. Une annonce faite au milieu d’un petit stream anniversaire des 10 ans de la série, avec un trailer entièrement en live action.

Nous n’aurons hélas pas plus à nous mettre sous la dent que cette note d’intention délivrée par un personnage peu rassurant. À l’occasion de ce mini showcase, Piotr Babieno, PDG de Bloober Team, a tenu à rappeler l’importance de Layers of Fear, véritable tournant dans la vie créative du studio :

Ce soir, nous voulons honorer cet héritage et vous montrer que Layers of Fear est toujours en vivant, toujours en train d’évoluer, et toujours à la recherche de nouvelles façons de hanter.

Mateusz Lenart, directeur créatif et lead designer, a quant à lui souligné à quel point la licence « a été imaginée dans le but de rendre hommage aux artistes », y compris à celui ou celle qui sommeille en nous, et que s’aventurer plus profondément dans les jeux Layers of Fear, c’est « en découvrir plus sur soi-même ».

Piotr Babieno souhaite ensuite appuyer l’expérience sensorielle que procure la licence et tease une bande-son qui s’annonce parfaitement en phase avec le ton du troisième épisode à venir.

En bref, on comprend bien que Layers of Fear 3 restera dans la lignée de ses prédécesseurs tout en jouissant, on l’espère, d’une expérience acquise depuis 2019 et Layers of Fear 2. Hélas, aucune date, ni aucune plateforme d’évoquée, même si on imagine facilement une sortie sur PC et consoles de la génération actuelle.

Reste que l’on apprend que Bloober Team a prévu de sortir en édition physique la bande-son de Layers of Fear, ainsi qu’une série de livres inspirés du jeu, dont le premier est écrit par Marta Bijan, avec une sortie prévue pour la fin d’année.