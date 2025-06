Last Flag, un jeu de capture de drapeau en 5 contre 5 annoncé par Night Street Games, un studio fondé par deux membres d’Imagine Dragons

Le concept de Last Flag est simple et reprend ce qui représente dans certains shooters FPS un seul mode de jeu : la capture de drapeau. Ici, deux équipes de 5 s’affrontent pour récupérer le drapeau de l’équipe adverse. En bon shooter nerveux au cœur d’une arène rétro en plein air, vous devrez prendre possession des points de contrôles ennemis dans des parties qui durent moins de 20 minutes et ponctuées de retournements de situations ou de décisions capitales.

Imagine all the People

Last Flag transforme les participants en acteurs et actrices du jeu télévisé le plus regardé au monde, animé par le mystérieux magnat des médias Victor Fex. Dès que l’émission commence et que les caméras tournent, les joueurs et joueuses sautent dans l’arène pour cacher le drapeau de leur équipe, le plus soigneusement possible puis se dispersent pour tenter de révéler la position de l’équipe adverse en contrôlant les tours radars et en explorant les nombreux recoins cachés de la carte. Si vous trouvez le drapeau adverse et que vous le défendez une minute, vous remportez la partie et pouvez repartir en loge.

Le jeu dispose de plusieurs personnalités et donc de profils différents. De Masako, l’archère heavy metal qui crie aussi fort qu’elle frappe, à Parker, l’éclaireur rapide et son fidèle faucon cybernétique, trouvez le participant qui vous correspond et apportez votre ambiance, votre style de jeu pour créer le spectacle unique dont le public raffole. Pas de pay to win, tout est inclus au lancement à prix abordable selon le studio.

Les différentes cartes qui s’offrent à vous prendront place notamment dans une ville fantôme au creux d’un canyon forestier, ou encore dans un sympathique village montagneux enneigé, ou bien des temples anciens où règne de la magie sombre, en bref de nombreux environnements à explorer et intégralement créés à la main.

La bande-son est évidemment signée Dan Reynolds and Friends aux sonorités de guitares ou encore synthés analogiques, soit avec du vrai matériel vintage par Dan, mais aussi le producteur/auteur nommé aux Grammy Awards JT Daly et le scénariste de Night Street Games, Dave Lowmiller (Call of Duty: Modern Warfare, Battlefield, Dead Space).

Last Flag a prévu de planter son drapeau sur PC via Steam et Epic Games Store dès 2026. Les versions consoles sont en cours de développement. Vous pouvez vous inscrire à une phase de playtests sur le site officiel du jeu.