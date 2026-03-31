L’association UFC-Que Choisir poursuit Ubisoft en justice suite à la fermeture des serveurs de The Crew

Les actions en justice s’enchaînent autour de ce cas

L’association dit être soutenue par le mouvement Stop Killing Games ici et indique qu’Ubisoft a manqué à son devoir dans la mesure où « aucune date de péremption » n’a été donnée lors de l’achat de The Crew, celui-ci étant désormais inutilisable, ce qui équivaut à des pratiques commerciales trompeuses selon UFC-Que Choisir Une poursuite judiciaire a donc été entamée :

« L’UFC-Que Choisir estime qu’en privant brutalement les joueurs de tout accès à The Crew, Ubisoft a porté atteinte aux droits essentiels des consommateurs. En effet, il est inacceptable qu’Ubisoft considère, dans ses conditions générales, que les joueurs n’acquièrent qu’une simple « licence d’utilisation » du jeu qui serait alors révocable à tout moment par l’éditeur […] un jeu acquis par un consommateur ne peut littéralement disparaître au seul bon vouloir de son éditeur. »

Avec cette poursuite judiciaire, l’association recherche trois choses. La première, de créer un précédent pour que cette pratique ne puisse plus se reproduire et obliger à mieux informer les consommateurs. La seconde est de supprimer « clauses litigieuses », tandis que la dernière souhaite « faire reconnaître l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ». Un combat qui englobe donc toute l’industrie, et pas seulement Ubisoft, même si c’est ici le principal visé :

« Le cas de The Crew illustre une tendance préoccupante du marché des jeux vidéo : de plus en plus de jeux exigent une connexion permanente à Internet, ce qui permet aux éditeurs de désactiver à distance, sans justification ni solution alternative, des jeux pourtant légitimement acquis par les consommateurs. Cette tendance s’accompagne également d’autres dérives comme la dépendance croissante à des contenus additionnels payants (DLC), ou encore des bannissements arbitraires de comptes utilisateurs. »

À voir maintenant si l’association obtiendra gain de cause et si cette poursuite ira assez loin pour présenter l’affaire devant un tribunal, ou si des accords seront trouvés. Rappelons que la suppression des serveurs de The Crew avait aussi fait l’objet d’une plainte en Californie.