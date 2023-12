Le premier jeu The Crew est retiré de la vente et s’apprête à fermer ses serveurs

Qui dit jeu connecté dit date de péremption. C’est la triste réalité du marché aujourd’hui et on en constate encore un peu plus les dégâts aujourd’hui avec une nouvelle qui ne devrait pas faire des heureux au sein de la communauté The Crew. Si la majorité des joueurs et des joueuses arpentent aujourd’hui les routes de The Crew Motorfest, il existait sans doute des nostalgiques qui voulaient retourner de temps en temps sur le premier jeu de la licence. Malheureusement, cela ne sera plus possible d’ici peu de temps.