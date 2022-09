Genshin Impact va être adapté en anime par Ufotable, premier trailer

Surprise surprise, HoYoverse avait beaucoup de choses à nous annoncer avec la version 3.1 de Genshin Impact. Mais il n’y avait pas que des nouvelles sur le jeu. Afin de célébrer les deux ans de la licence, on a pu apprendre qu’un anime Genshin Impact allait voir le jour, et pas par n’importe quel studio. On nous confirme que c’est le studio Ufotable qui sera sera aux commandes de ce projet. Voici ce que l’on sait pour le moment.

L’adaptation rêvée ?

Le studio a partagé peu de détails sur le projet, mais on sait au moins grâce à ce premier trailer que c’est le studio Ufotable qui est en charge de cet anime, décrit comme étant un projet et une collaboration à long-terme.

Si vous ne connaissez pas encore le travail d’Ufotable, vous pouvez noter qu’il s’agit là d’un des studios les plus appréciés dans le mode des anime, puisqu’on lui doit l’excellente adaptation de Demon Slayer, ou encore les series Fate avec Fate/Stay Night, sans parler de leurs adaptations de la série des Tales of.

Pas encore de date de sortie pour cet anime, et on ignore encore s’il suivra vraiment l’histoire du jeu ou non (étant donné qu’on voit les deux jumeaux ici, on ne sait pas qui sera le protagoniste). Mais on devrait en apprendre plus dans les mois à venir.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.