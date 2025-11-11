L’ancien président de Nintendo of America se dit surpris de ne pas voir davantage de jeux Xbox sur Switch 2

Regginator donne son avis sur l’industrie d’aujourd’hui

L’ancien président de la branche américaine de Nintendo est revenu sur ce sujet au détour d’une longue interview chez The Game Business, qui revenait essentiellement sur le rapport de force entre les trois constructeurs aujourd’hui. Reggie Fils-Aimé s’est alors dit surpris de voir Xbox esquive — pour le moment — la Switch 2, dans la mesure où celle-ci est populaire. S’il sait bien que des portages demandent du temps, il s’attendait au moins à voir quelques annonces aller dans ce sens :

« Je suis surpris que Xbox n’ait pas encore pleinement exploité le potentiel de la Switch 2 en termes de jeux. Certains titres pourraient facilement être portés sur Switch 2. Et je suis étonné qu’on n’en ait pas vu davantage. Je pensais qu’il y en aurait beaucoup plus, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Tout au long de l’automne, je m’attendais à des annonces. Et je suis surpris de ne pas en voir vu. »

Le potentiel serait bien présent pour Fils-Aimé, qui pense que la Switch 2 est une console idéale pour certaines licences, plus que d’autres consoles Nintendo par le passé. S’il admet que Nintendo ne sera jamais un concurrent direct pour PlayStation, le constructeur peut tout de même accueillir des grandes licences comme Assassin’s Creed ou Call of Duty, qui sont d’ordinaires plus orientées PlayStation/Xbox :

« Soyons clairs, Nintendo, à mon avis, ne se positionnera jamais comme un concurrent direct de PlayStation. Ce n’est pas dans son ADN. Ce n’est pas ainsi qu’il envisage les opportunités commerciales. En revanche, accueillerait-il avec plaisir certains des derniers titres à succès destinés à un autre public, comme le dernier Assassin’s Creed ou Call of Duty, sur sa plateforme ? Absolument. […] Qu’il s’agisse de Resident Evil ou d’Assassin’s Creed, tant que ces jeux sont fluides et beaux sur Switch 2, je suis convaincu qu’il existe un public prêt à les acheter. »

Il poursuit en évoquant le climat actuel entre les trois constructeurs, avec une compétition qui s’est naturellement estompée au fil des années. Encore plus depuis les dernières décisions de Xbox :

« Je pense que l’époque de la concurrence directe est révolue. La partie édition étant désormais au cœur des activités de Xbox, la plateforme est, par définition, un important éditeur tiers qui fabrique également du hardware. De ce point de vue, Xbox n’est plus en concurrence directe avec PlayStation. En réalité, le soutien de Sony est indispensable pour que Microsoft touche un public plus large. Comme je l’ai dit précédemment, il serait dans leur intérêt de trouver des moyens de rendre les jeux Xbox, au-delà de Minecraft, disponibles sur la plateforme Nintendo. De ce point de vue, la guerre directe est terminée. Cependant, les joueurs ont des budgets limités. Chaque euro dépensé doit être rentable ; chaque minute passée à jouer doit être rentable. Il y aura donc toujours une guerre, peut-être sous-jacente, mais une véritable bataille pour capter l’attention et occuper l’esprit des joueurs. »

Et pour gagner cette nouvelle guerre, l’industrie devra innover. Sujet qui inquiète Reggie Fils-Aimé aujourd’hui, aussi bien dans les nouveaux jeux qui paraissent chaque jour que dans les prochaines machines :

« J’espère vraiment que cette industrie ne va pas stagner. On constate parfois des signes que l’innovation fait défaut. Les contenus novateurs et révolutionnaires semblent se faire plus rares. Cela m’inquiète, et j’espère que l’innovation continuera. »

C’est pourquoi il dit garder un œil sur Xbox à l’avenir, dans la mesure où le constructeur opère ici un virage inédit afin d’aller chercher le plus large public possible. Encore faut-il qu’il sorte ses jeux sur Switch 2 comme promis.