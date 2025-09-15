La version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake tiendra sur une Game-Key Card et vous demandera beaucoup d’espace
Rédigé par Jordan
C’est en janvier prochain que l’aventure de Cloud redémarrera avec la sortie de versions Switch 2 et Xbox Series, comme nous l’a appris le dernier Nintendo Direct. Cette version Switch 2 semble d’ailleurs tenir la route d’un point de vue technique et en dehors d’un framerate plus léger, les premiers retours à son sujet indiquent que Square Enix n’a pas tellement effectué de compromis ici. Ce qui se ressent peut-être dans le poids du jeu.
Une avalanche de gigas
Si vous avez joué à Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 ou PC, vous savez sans doute que le jeu n’est pas réputé pour être léger. Autant dire que faire tenir le titre sur une cartouche Switch de 64 Go pour un jeu qui pèse entre 90 et 100 Go était presque mission impossible, même si CD Projekt Red pourrait faire mentir beaucoup de studios à ce sujet (étant donné qu’il y est arrivé avec Cyberpunk 2077). C’est pourquoi le jeu tiendra donc sur une Game-Key Card, qui demandera un téléchargement supplémentaire.
Et si vous téléchargez le jeu entièrement depuis l’eShop, attendez-vous à devoir faire de la place sur votre Switch 2. Le jeu demandera environ 90 Go d’espace libre sur votre machine, soit plus d’un tiers du stockage de la console et autant que sur les autres machines. C’est beaucoup, et un peu d’optimisation n’aurait pas été de trop, mais on attendra de voir le résultat final de ce portage pour voir s’il n’y avait pas quelques Go à économiser ici.
Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira le 22 janvier 2026 sur Switch 2 (et Xbox Series).
Date de sortie : 10/06/2021