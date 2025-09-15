La version Switch 2 de Final Fantasy VII Remake tiendra sur une Game-Key Card et vous demandera beaucoup d’espace

Une avalanche de gigas

Si vous avez joué à Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PS5 ou PC, vous savez sans doute que le jeu n’est pas réputé pour être léger. Autant dire que faire tenir le titre sur une cartouche Switch de 64 Go pour un jeu qui pèse entre 90 et 100 Go était presque mission impossible, même si CD Projekt Red pourrait faire mentir beaucoup de studios à ce sujet (étant donné qu’il y est arrivé avec Cyberpunk 2077). C’est pourquoi le jeu tiendra donc sur une Game-Key Card, qui demandera un téléchargement supplémentaire.

Et si vous téléchargez le jeu entièrement depuis l’eShop, attendez-vous à devoir faire de la place sur votre Switch 2. Le jeu demandera environ 90 Go d’espace libre sur votre machine, soit plus d’un tiers du stockage de la console et autant que sur les autres machines. C’est beaucoup, et un peu d’optimisation n’aurait pas été de trop, mais on attendra de voir le résultat final de ce portage pour voir s’il n’y avait pas quelques Go à économiser ici.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira le 22 janvier 2026 sur Switch 2 (et Xbox Series).