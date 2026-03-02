La version PS5 de Starfield pourrait sortir au mois d’avril, avec des précommandes dès ce mois de mars

La sortie se précise

Des rumeurs autour de la version PS5 de Starfield existent depuis des lustres maintenant, mais toutes n’étaient pas fiables. Cependant, l’une d’entre elles en provenance du site PPL pourrait s’avérer exacte (malgré son historique quelque peu douteux), puisque billbil-kun, toujours très fiable, est capable de corroborer les informations relayées aujourd’hui, avec d’autres détails supplémentaires.

Sur Dealabs, on apprend ainsi que la version PS5 de Starfield devrait sortir le 7 avril prochain. Deux éditions seraient ici au programme, avec une première qui serait affichée à 49,99 €, tandis que l’édition Premium serait vendue 69,99 €. Un prix relativement bas (pour une telle sortie majeure) qui s’explique peut-être par le retard de ce portage par rapport à la version Xbox.

Toujours selon billbil-kun, cette version PS5 du jeu pourra être précommandée dès le 17 mars dans la soirée, ou au plus tard le 18 mars. Possible date à laquelle ce portage pourrait donc être annoncé, à moins que Xbox prenne un peu plus les devants. Plus que quelques jours à attendre pour vérifier tout cela.