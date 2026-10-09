La version PS5 de Forza Horizon 6 sortira bien en janvier, la première extension du jeu est aussi en route

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Même s’il a commencé à rétropédaler sur la sortie de ses jeux sur d’autres plateformes, Xbox doit encore honorer sa promesse concernant Forza Horizon 6, dont la version PS5 a été officialisée avant la fin du règne de Phil Spencer. Alors que l’on nous promettait une sortie cette année, l’insider billbil-kun indiquait de son côté que le portage aurait quelques semaines de retard, et cela se confirme aujourd’hui.

Forza Horizon 6 // Capture d'écran officielle
Forza Horizon 6 // Source : Playground Games

L’extension du jeu arrivera en même temps que la version PS5

Forza Horizon 6 ne sortira donc pas en 2026 sur PS5, mais ce n’est que l’histoire de quelques jours de retard. Comme la fuite l’indiquait, il faut désormais s’attendre à jouer à ce portage dès le 26 janvier 2027 sur la console de Sony. Sauf si vous passez par l’édition Deluxe de Forza Horizon 6, qui proposera plusieurs jours d’accès anticipé en vous laissant y jouer à partir du 21 janvier.

On a également la confirmation qu’une édition physique sera bien de la partie, avec la Ferrari J50 préconfigurée débloquée in-game pour toute précommande du jeu (numérique ou physique). Il est aussi précisé que cette version supportera bien le crossplay ainsi que la cross-progression, si vous possédez plusieurs machines et que vous souhaitez alterner entre elles tout en conservant votre partie.

De plus, Playground Games a profité de l’occasion pour indiquer que la toute première extension payante de Forza Horizon 6 sera disponible à la même date, sans que l’on sache réellement ce qu’elle proposera. Une mise à jour gratuite sera aussi proposée en même temps, mais là encore, le studio ne rentre pas dans les détails. Le début d’année promet en tout cas d’être chargé sur les routes japonaises.

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Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Date de sortie : 19/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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