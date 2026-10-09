La version PS5 de Forza Horizon 6 sortira bien en janvier, la première extension du jeu est aussi en route

L’extension du jeu arrivera en même temps que la version PS5

Forza Horizon 6 ne sortira donc pas en 2026 sur PS5, mais ce n’est que l’histoire de quelques jours de retard. Comme la fuite l’indiquait, il faut désormais s’attendre à jouer à ce portage dès le 26 janvier 2027 sur la console de Sony. Sauf si vous passez par l’édition Deluxe de Forza Horizon 6, qui proposera plusieurs jours d’accès anticipé en vous laissant y jouer à partir du 21 janvier.

On a également la confirmation qu’une édition physique sera bien de la partie, avec la Ferrari J50 préconfigurée débloquée in-game pour toute précommande du jeu (numérique ou physique). Il est aussi précisé que cette version supportera bien le crossplay ainsi que la cross-progression, si vous possédez plusieurs machines et que vous souhaitez alterner entre elles tout en conservant votre partie.

De plus, Playground Games a profité de l’occasion pour indiquer que la toute première extension payante de Forza Horizon 6 sera disponible à la même date, sans que l’on sache réellement ce qu’elle proposera. Une mise à jour gratuite sera aussi proposée en même temps, mais là encore, le studio ne rentre pas dans les détails. Le début d’année promet en tout cas d’être chargé sur les routes japonaises.