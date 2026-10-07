La version PS5 de Forza Horizon 6 attendra finalement le tout début de l’année 2027

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Microsoft a beau nous dire que la version PS5 de Forza Horizon 6 doit sortir cette année, on commence à franchement avoir du mal à y croire tant 2026 arrive vite à son terme. Si le constructeur avait laissé sous-entendre qu’il ne fallait pas croire les rumeurs, il n’a pas non plus donné de détails plus précis sur la sortie de ce portage. Contrairement à billbil-kun, qui relaie via Dealabs des informations un peu plus concrètes sur la sortie du jeu sur la console de Sony.

Forza Horizon 6 // Source : Playground Games

Petit retard à l’allumage, mais rien de méchant

Selon l’insider, il faut bel et bien s’attendre à ce que Microsoft fasse l’impasse d’une sortie en 2026 pour la version PS5 de Forza Horizon 6. Mais le retard ne devrait pas être trop conséquent non plus. Il faut croire que les inquiétudes de The Verge à propos de la promesse d’une sortie cette année étaient justifiées, car selon billbil-kun, la version PS5 de Forza Horizon 6 arriverait le 26 janvier 2027.

Toujours dans l’article publié sur Dealabs, on apprend que cette version du jeu aura bien droit à une édition physique avec disque, qui sortira à la même date que la version numérique et qui sera vendue chez nous 69,99 €. L’annonce officielle devrait être formulée dans les heures ou jours à venir.

Par ailleurs, Playground Games a posté hier un message sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses auprès de la communauté à propos de son manque de transparence sur les mises à jour à venir sur le jeu :

« Nous lisons tous vos commentaires concernant Forza Horizon 6 et nous sommes conscients de ne pas échanger avec vous autant que nous le pourrions. Pendant que nous continuons à vous proposer régulièrement du nouveau contenu et des correctifs, nous tenons à vous dire que nous prenons bien en compte vos retours sur les mises à jour post-lancement et nous réfléchissons actuellement à des évolutions futures, tant pour le contenu du jeu que pour notre manière de communiquer avec vous. »

Les choses devraient donc effectivement s’accélérer sous peu.

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Jaquette de Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
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Date de sortie : 19/05/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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