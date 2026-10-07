La version PS5 de Forza Horizon 6 attendra finalement le tout début de l’année 2027

Petit retard à l’allumage, mais rien de méchant

Selon l’insider, il faut bel et bien s’attendre à ce que Microsoft fasse l’impasse d’une sortie en 2026 pour la version PS5 de Forza Horizon 6. Mais le retard ne devrait pas être trop conséquent non plus. Il faut croire que les inquiétudes de The Verge à propos de la promesse d’une sortie cette année étaient justifiées, car selon billbil-kun, la version PS5 de Forza Horizon 6 arriverait le 26 janvier 2027.

Toujours dans l’article publié sur Dealabs, on apprend que cette version du jeu aura bien droit à une édition physique avec disque, qui sortira à la même date que la version numérique et qui sera vendue chez nous 69,99 €. L’annonce officielle devrait être formulée dans les heures ou jours à venir.

Par ailleurs, Playground Games a posté hier un message sur les réseaux sociaux pour présenter ses excuses auprès de la communauté à propos de son manque de transparence sur les mises à jour à venir sur le jeu :

« Nous lisons tous vos commentaires concernant Forza Horizon 6 et nous sommes conscients de ne pas échanger avec vous autant que nous le pourrions. Pendant que nous continuons à vous proposer régulièrement du nouveau contenu et des correctifs, nous tenons à vous dire que nous prenons bien en compte vos retours sur les mises à jour post-lancement et nous réfléchissons actuellement à des évolutions futures, tant pour le contenu du jeu que pour notre manière de communiquer avec vous. »

Les choses devraient donc effectivement s’accélérer sous peu.