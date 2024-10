Alien Isolation aura bien droit à une suite, qui est déjà en développement

Cela fait 10 ans qu’Alien Isolation est venu redorer le blason de la licence après quelques adaptations vidéoludiques que le public préfère oublier. Pour certains, on a pas fait mieux depuis et les rumeurs autour d’une suite entrainaient un espoir qui était encore très vague. Jusqu’à aujourd’hui. Pour fêter comme il se doit le dixième anniversaire du jeu, Creative Assembly offre sans doute le plus beau cadeau possible aux fans de la première heure.