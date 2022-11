Un nouveau AAA Alien et la suite d’Alien Isolation dans les tuyaux ?

La licence Alien semble vivre un vrai âge d’or dans le monde du jeu vidéo, du moins pour ce qui est de la quantité des adaptations, plus que qualitativement parlant. On a tout de même l’espoir qu’Aliens: Dark Descent redore le blason de cette saga culte du cinéma, tandis qu’un autre jeu Aliens utilisant l’Unreal Engine 5 et la réalité virtuelle est en développement chez Survios. Mais ces deux projets pourraient ne pas être les seuls, puisque selon Insider Gaming, deux autres jeux Alien seraient en préparation, et pas des moindres.

Deux jeux Alien chez Creative Assembly ?

Le site de Tom Henderson rapporte d’abord qu’un nouveau jeu AAA Alien est en préparation, avec une sortie qui viserait les fêtes de fin d’année 2023. Son nom de code serait « Marathon », et serait développé à destination des consoles actuelles, comprenez la PS5 et la Xbox Series. Il est dit que ce jeu s’inspirerait de ce qu’a pu faire Dead Space et Resident Evil, mais on ignore qui serait le studio derrière le projet.

Peut-il s’agir de Creative Assembly ? Tout est possible, mais la même source indique également qu’une suite du très populaire Alien Isolation serait aussi en développement.

Là encore, aucun studio n’est nommé, mais on a du mal à ne pas voir Creative Assembly aux commandes. Avec Hyenas qui occupe une majeure partie des forces du studio, la priorité de ce dernier semble être ailleurs, même si comme le souligne Insider Gaming, le studio dit travailler sur deux projets encore non annoncés en plus du FPS.

Tout reste encore au stade de la spéculation, c’est pourquoi on prendra toutes ces informations avec des pincettes, en attendant que la rumeur soit confirmée ou invalidée.