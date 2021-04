Epic Games Store : Alien Isolation et Hand of Fate 2 sont offerts cette semaine

Chaque semaine, l’Epic Games Store offre à nouveaux des jeux gratuits à tout le monde, et ce pendant une durée limitée. Cette semaine, c’est un revenant qui est proposé gratuitement, puisqu’il s’agit d’Alien Isolation, mais il n’est pas seul, puisqu’il est accompagné par Hand of Fate 2.

2 jeux offerts cette semaine

Si on parle de revenant, c’est parce que Alien Isolation est souvent offert gratuitement, notamment sur l’Epic Games Store en décembre dernier. Vous aurez donc une nouvelle chance de mettre la main sur ce jeu d’horreur plutôt réussi, qui rend bien hommage à la saga.

Hand of Fate 2 vous plongera dans une toute autre ambiance, puisqu’il s’agit d’un jeu d’action rogue-like, dans lequel il faut parvenir à obtenir des cartes de plus en plus efficaces tout en combattant en temps réel.

Vous avez jusqu’au 29 avril pour récupérer ces deux jeux gratuitement sur l’Epic Games Store.