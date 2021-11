Alien Isolation va nous faire frissonner de peur sur mobiles en décembre

Alien Isolation est sans aucun doute l’un des jeux Alien les plus réputés de ces dernières années (étant donné que les autres titres ont mis la barre bien basse), et par conséquent, même 7 ans après sa sortie, le titre continue de faire parler de lui. Cette fois-ci, c’est pour un portage mobile, que Feral Interactive vient tout juste d’annoncer en vidéo.

Alien dans ta main

Alien Isolation débarque donc sur les plateformes iOS et Android, et ce dès le 16 décembre prochain. On nous promet alors des contrôles adaptés au tactile, ainsi qu’une interface entièrement customisable, pour donner lieu à une expérience « sans compromis » par rapport au jeu original.

Le titre arrivera dans un pack tarifé à 14,99 dollars, et inclura directement tous les packs de DLC sortis jusqu’ici. On découvre un premier aperçu du jeu via un trailer, et nul doute qu’il faudra posséder un smartphone relativement puissant pour profiter au maximum de l’expérience.