Assassin’s Creed : La série live-action de Netflix perd déjà son showrunner

Face à la multiplication des adaptations de jeux vidéo qui se font de plus en plus nombreuses, Ubisoft s’est naturellement montré très intéressé par ce marché et n’avait d’ailleurs pas attendu que cela soit à la mode pour s’y impliquer. Cela s’est notamment soldé par un échec assez retentissant avec le film Assassin’s Creed, mais pas de quoi décourager l’éditeur qui croit au potentiel de la licence sur d’autres médias. Ubisoft s’est donc associé à Netflix pour produire une série en live-action, mais celle-ci connaît déjà quelques turbulences avant même d’avoir montré la moindre image.

La série n’a plus de showrunner

N’attendez pas la série Assassin’s Creed pour cette année, c’est une certitude. On pensait que les choses avançaient bien du côté de ce projet grâce à l’embauche de Jeb Stuart (Vikings: Valhalla) en tant que showrunner, mais l’intéressé a déclaré chez Collider qu’il ne faisait finalement plus partie de l’équipe en charge de la série.

Il explique que cela est causé par des divergences créatives, avec la production de la série qui est passée du pôle de Los Angeles à celui de Londres, et que par conséquent, l’équipe de Londres avait besoin de créer son propre projet plutôt que d’hériter de celui d’un autre.

S’il ne garde aucune rancœur en apportant tout son soutien aux équipes et en affirmant que la série devrait être incroyable, cela semble montrer que le projet prendra finalement un peu plus de temps que prévu. Aucun remplaçant n’a encore été nommé.