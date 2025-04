Assassin’s Creed : Chez Netflix, le jeu mobile centré sur la licence d’Ubisoft serait enterré, mais pas la série live-action

Netflix oublie le jeu pour se concentrer sur ce qu’il sait mieux faire

Durant son entretien avec le journaliste Stephen Totilo (via Game File), Alain Tascan a beaucoup évoqué la stratégie de Netflix Games à venir. Celui qui est à la tête de cette division veut réduire les frictions entre les jeux et le public, c’est pourquoi l’idée de développer des AAA à destination des PC et consoles ne fait plus partie des plans de Netflix. Au-delà de ça, certains partenariats ne seraient aujourd’hui plus d’actualité, à l’image de ce fameux jeu mobile Assassin’s Creed. Il fait comprendre que ce projet n’est plus à l’ordre du jour… tout en rappelant que la série en live-action est elle bien vivante.

Annoncée en 2020, cette série est quelque peu tombée dans l’oubli depuis. Elle serait pourtant en développement actif si l’on en croit le papier de Game File, et donc peut-être plus avancée qu’on pourrait le croire. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, on ne sait pas réellement qui s’en charge depuis qu’elle a perdu son showrunner, ni même quel casting est prévu. On imagine que tous les bouleversements survenus chez Ubisoft ces dernières années ont pu ralentir la chose. Et puisque le chaos continue, allez savoir quand cette série pourra vraiment être dévoilée.