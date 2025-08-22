La saison 2 de la série Devil May Cry produite pas Netflix fait déjà parler d’elle avec une bande-annonce
Pas toujours très bien reçue par les fans de la première heure, la série Devil May Cry a malgré tout été un carton d’audience et a complétement relancé les ventes de la saga et de Devil May Cry V. Une saison 2 a été commandée dans la foulée et il faut croire qu’Adi Shankar et ses équipes avaient anticipé le renouvellement de la série, puisque cette deuxième saison a déjà droit à une bande-annonce.
Vergil dégaine et vole la vedette à Dante
Cette saison 2 de Devil May Cry offrira un nouveau look à Dante, plus proche de celui du premier jeu Devil May Cry. Cette bande-annonce met surtout l’accent sur son frangin Vergil, qui sera au cœur de la suite du récit. On voit les deux frères combattre dans ces premières images, même si on imagine qu’il y a encore un autre gros démon derrière cette histoire qui forcera la fratrie à s’unir malgré elle.
Cette saison 2 devrait être diffusée en 2026 sur Netflix. Aucune date précise n’a été mentionnée ici, mais une sortie en mars, un an après la première saison, semblerait logique. Il faudra maintenant voir si, une fois passée la curiosité de la première saison, cette saison 2 parviendra à maintenir le même succès d’audience, à défaut d’un succès d’estime.
