La saison 2 de la série Devil May Cry produite pas Netflix fait déjà parler d’elle avec une bande-annonce

Vergil dégaine et vole la vedette à Dante

Cette saison 2 de Devil May Cry offrira un nouveau look à Dante, plus proche de celui du premier jeu Devil May Cry. Cette bande-annonce met surtout l’accent sur son frangin Vergil, qui sera au cœur de la suite du récit. On voit les deux frères combattre dans ces premières images, même si on imagine qu’il y a encore un autre gros démon derrière cette histoire qui forcera la fratrie à s’unir malgré elle.

Cette saison 2 devrait être diffusée en 2026 sur Netflix. Aucune date précise n’a été mentionnée ici, mais une sortie en mars, un an après la première saison, semblerait logique. Il faudra maintenant voir si, une fois passée la curiosité de la première saison, cette saison 2 parviendra à maintenir le même succès d’audience, à défaut d’un succès d’estime.