La saga Tales of fête ses 30 ans d’existence avec une vidéo anniversaire

Pas d’indice sur le prochain épisode

Cette vidéo n’aura finalement pas beaucoup d’intérêt si ce n’est passer rapidement en revue tous les épisodes, avant de terminer sur Tales of Arise, qui date tout de même de quatre ans maintenant. Un simple hommage qui arrive en ce 15 décembre, 30 ans tout pile après la sortie de Tales of Phantasia au Japon.

Pas d’indications sur le futur de la saga, et la description de la vidéo se contente d’un simple remerciement envers les fans :

« La série « Tales of » fêtera son 30e anniversaire le 15 décembre 2025. Trente ans d’histoire, rendus possibles grâce à vous tous. Ce cap des 30 ans n’est pas une fin, mais le début d’une nouvelle aventure. Nous continuerons à perpétuer le style « Tales » qui a conquis des générations et à tisser des histoires avec vous. »

Ce futur est pour l’instant bien énigmatique. En ligne de mire, seul le remaster de Tales of Berseria est pour l’instant annoncé pour ce trentième anniversaire, ce qui est encore un peu faible pour un événement tel que celui-ci. On se doute qu’un nouvel épisode est en préparation et que les remasters ne sont là que pour nous faire patienter, mais on espère au moins avoir de ses nouvelles en 2026 pour marquer le coup.