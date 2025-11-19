Tales of Berseria Remastered : le retour de Velvet se confirme pour début 2026

Velvet revient pour se venger

Bien que l’annonce de Tales of Berseria Remastered soit une excellente nouvelle pour les amateurs de JRPG n’ayant pas encore parcouru l’aventure sortie en 2017, ce choix surprend quelque peu en tant que fan de longue date de la saga. En effet, d’autres épisodes paraissaient plus prioritaires pour un retour, notamment Tales of Destiny (dans sa version remake PS2) ou Tales of Rebirth, tous deux encore inédits chez nous. On aurait également pu imaginer un Tales of Zestiria Remastered, malgré son accueil mitigé à l’époque, d’autant plus que Berseria en constitue le prequel direct.

Toujours est-il qu’on ne va pas bouder notre plaisir de voir revenir l’un des meilleurs crus récents de la franchise. Malgré une technique en retrait sur PS4, le gameplay ultra dynamique et l’ambiance sombre de cet épisode nous avait particulièrement séduit. Sans oublier un casting global très attachant avec une héroïne marquante en vedette.

D’après Bandai Namco, Tales of Berseria Remastered apportera une amélioration du confort de jeu. Par exemple, la possibilité de désactiver les rencontres ennemies, l’ajout de marqueurs d’objectifs ou encore des achats immédiats dans le Grade Shop dès le début (disponible normalement en New Game +). De plus, il intègrera plus de 70 DLC issus du jeu original. Du point vue visuel, on a tout de même du mal à voir la différence avec le jeu disponible sur PS4 qui offre un rendu encore acceptable aujourd’hui.

Tales of Berseria Remastered sortira le 27 fevrier prochain sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Deux éditions sont annoncées :