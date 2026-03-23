La Roue du Temps va avoir droit à une série façon Arcane et à un jeu sur PC et mobiles avec un ancien de Riot Games à la barre

La routourne tourne vraiment vite

C’est le début d’une nouvelle ère pour La Roue du Temps. La saga de Robert Jordan (et Brandon Sanderson) sera à nouveau adaptée sur le petit écran d’ici peu, avec une nouvelle série. Mais cette fois-ci, pas de live-action, iwot mise plutôt sur une série animée « à la Arcane », et pour cela, le studio a fait appel à Thomas Vu, ancien vétéran de Riot Games, qui était aussi l’un des producteurs de la série League of Legends diffusée sur Netflix. Un premier concept-art pour cette adaptation figurant Rand al’Thor a été dévoilé.

Si l’on vous en parle aujourd’hui, c’est aussi parce que cette série sera reliée à un autre jeu vidéo centré sur la licence. Pour le moment, Variety indique que ce jeu viserait les plateformes mobiles et PC, ce qui laisse à penser que l’on se dirige droit vers un free-to-play (milieu que Thomas Vu connaît bien), mais reste encore à savoir de quel genre de jeu il sera question.

Il faut cependant le dissocier du RPG La Roue du Temps qui est en développement chez iowt Studios Montréal, et qui, aux dernières nouvelles, était en difficulté dans la mesure où le studio procédait à des licenciements. En bref, on ne sait plus vraiment où va iwot avec la saga, mais les fans de Rand et compagnie devraient en tout cas être servis dans les prochaines années avec de nombreuses adaptations.