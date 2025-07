La première version de Dead Island 2 était tellement mauvaise qu’elle aurait pu tuer la licence

En 2014, lorsque Dead Island 2 a été présenté à l’E3, il n’était pas du tout prêt. On l’avait tous deviné depuis, mais Martin Wein s’est récemment attardé sur les coulisses de ce projet à l’époque. L’intéressé a partagé une anecdote alors qu’il était présent sur la scène du Develop:Brighton (propos rapportés par GamesIndustry.biz), en revenant sur son temps passé à Deep Silver, l’éditeur derrière ce Dead Island 2.

Il se souvient alors que le retard du jeu a été causé par une première version du jeu qui n’a pas du tout convaincu :

« Je travaillais dessus avec l’équipe créative, et nous étions extrêmement fiers de cette bande-annonce [diffusée à l’E3 2014]. Mais trois ou quatre semaines plus tard, nous avons franchi une étape importante avec le studio de développement alors en charge. Et franchement, le jeu était vraiment nul. »

Malgré tout, Deep Silver a voulu obtenir des retours sur cette première version, qui ont malheureusement été très décevants :

« Cela n’avait rien à voir avec ce qui rendait le Dead Island original si amusant. Nous avons donc demandé un test et nous avons reçu des retours catastrophiques. Nous avons discuté avec l’équipe de développement et leur avons demandé : « OK, quelle est la marche à suivre ? » Et ils nous ont répondu : « laissez-nous faire. » […] Et nous avons clairement reçu des retours de joueurs qui disaient : « Ce n’est pas amusant, ce n’est pas engageant, ça ne ressemble pas au Dead Island auquel j’ai joué ». Au final, nous avons dû retirer le jeu de ce studio externe, trouver un nouveau studio, et cela a lancé le jeu dans une aventure de combien d’années… eh bien, il était censé sortir en 2015. Quand est-il sorti ? En 2023 ? »